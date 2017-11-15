船隻翻覆宜蘭外海 搜救單位赴援中央社 (2017-11-15 17:12)
（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣消防局表示，今天下午接獲國搜中心電話轉報，頭城鎮蜜月灣外海有一艘船隻翻覆，疑似一人落海，相關單位已經前往救援。1061115
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