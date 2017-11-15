（中央社記者蔡怡杼台北15日電）中油公司表示，為因應信用卡收單暨發行聯名信用卡標案作業，與中國信託銀行合作，攸關百萬卡友權益的中油聯名卡合約將延長至明年5月。



中油、全國以及台塑為國內三大加油站，其中，全國、台塑聯名卡業務近年紛紛換人做，至於中油與中國信託的聯名卡合約將於明年1月20日到期，是否能再續前緣，引發市場關注。



根據政府電子採購網，中油公司已於11月初公告新一輪的信用卡收單暨發行聯名信用卡標案，本次合約為7年期，準用最有利標，預定12月5日開標。



中油公司表示，目前中油聯名卡發卡約100萬張，根據過往經驗，信用卡收單暨發行聯名信用卡標案的遴選約需要半年的作業期，為確保卡友權益，中油已與中國信託延長聯名卡合約至明年5月，即延長約4個月的時間。



同時，中油也說，新一輪的信用卡收單暨發行聯名信用卡合約從目前的5年延長為7年，並將採三輪審查制，即12月5日的資格標審查後，內外部委員將進行第二輪的實質審查，實質審查得分最高者將有第三輪的優先議價權。1061115