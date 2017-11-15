偏鄉在地老化 花蓮培訓原民照服員中央社 (2017-11-15 17:06)
（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮縣政府針對偏遠部落開設「原住民族照顧服務人員培訓課程」。原民處長陳建村說，盼藉專業訓練，培育在地照顧服務人力，達到「自訓自用」、「自己人照顧自己人」目標。
由花蓮縣政府原民處辦理的「原住民族照顧服務人員培訓課程」開設三班，共培訓45名原住民照服員，未來將長駐部落，成為在地長照人力。
來自玉里督旮薾部落的林山院，平時在部落宣教，此次參與照服員訓練，從心靈層面轉而身體上的照顧，他坦言真的不容易，但秉持著自己帶頭做的理念，期盼部落裡更多的中生代投入，幫助部落裡需要的長者，為長照服務盡一分心力。
林山院說，「今年已53歲了，不久的將來自己也會老，如果部落族人再不站出來，以後誰來照顧自己人？」部落長輩800多人，完成照服員訓練包括他在內只有6 人。
陳建村表示，花蓮縣原住民人口約9萬2000人，占花蓮縣總人口數的28%，大部分的醫療資源較集中在市區，部落偏鄉的照顧需求更顯得迫切。尤其在部落裡，人口老化更為明顯，需要被照顧的長者越來越多，但願意投入照顧的人力卻明顯不足。配合政府長照2.0政策的推動，達到健康老化的目標，辦理原住民照服員培訓課程。
花蓮門諾醫院長照部主任戴玉琴說，門諾醫院投入長照人員培訓近10年，培育逾1000名照護員，實際在相關領域工作的僅有800餘人，其中能留在部落服務的不多。這次接受原民處委託培育的45名照服員，幾乎都來自偏鄉部落，結業後也將留在部落，對於提升偏鄉照服品質有很大的幫助。1061115
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