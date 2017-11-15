▲宜蘭縣議員黃素琴。（圖／記者李清貴攝 , 2017.11.15）

宜蘭縣代理縣長陳金德處理林聰賢任內違規農舍加成徵收房屋稅問題，波及先前他所有、目前登記在其前妻縣議員黃素琴名下，位於五結鄉孝威路的農舍。今（15）日宜蘭縣議會定期會開議，陳金德到議會進行施政報告，黃素琴也以議員身分提出建言，而農舍問題也成為媒體追問的焦點。

宜蘭縣代理縣長陳金德一上任就大動作要計息退還林聰賢任內以加重房屋稅處罰農舍違規使用的稅金，使得宜蘭的農地、農舍問題再度被炒得沸沸揚揚。而之前他自己所有、目前登記在其前妻民進黨縣議員黃素琴名下，位於五結鄉孝威路的農舍，也成了媒體關注的焦點。今天宜蘭縣議會定期大會，陳金德赴議會進行施政報告，聽完施政報告後，議員輪番發言表達意見，黃素琴也首度以議員身分在議事殿堂對「前夫」提出建言。

黃素琴表示，有關自己的農舍有違規填土、施設圍牆部分確實需要檢討，也會配合縣府的要求改善，她會坦然面對這一切。不過，黃素琴也提到，宜蘭的農舍問題在林聰賢任內經歷過一次政策的重大改變，宜蘭有很多農舍，不管政策如何改變，希望不要讓人民再度恐慌。

黃素琴說，陳金德上任處理農舍的第一槍開到她這邊，她會接受，也坦然面對。不過，黃素琴也說，接下去農舍及農地問題如何處理，縣府確實要好好研究。

黃素琴在會後接受媒體訪問時表示，做為一位民意代表本來就會被放大，至於這一連串事件被波及是否會覺得無辜？黃素琴回應，不會！她還幫陳金德講話，她說，相信陳金德是想為宜蘭做事，至於現在陳金德被媒體及民眾嚴格檢視，黃素琴則表示，應該被嚴格檢視。

