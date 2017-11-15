不再局限NFC 悠遊卡開發行動藍牙支付中央社 (2017-11-15 17:04)
（中央社記者游凱翔台北15日電）現行悠遊卡僅能透過擁NFC功能、且是Android系統付費，iOS未開放，悠遊卡公司正開發以App為底、藍牙支付方式。董事長林向愷今天說，已派員出國考察，無虞才會提發行計畫。
現行悠遊卡若要透過手機付費，僅能在擁NFC（Near Field Communication，近距離無線通訊）規格、且是Android系統才行，iOS系統至今仍未開放，且Apple Pay僅支援EMV（Europay、MasterCard、VISA）信用卡晶片，不少蘋果迷只能更換有NFC的SIM卡，才能使用。
為解決這個問題，林向愷日前宣布，預估將投入新台幣2億元，與海外公司合作開發「以App為底、透過藍牙」行動支付方式，民眾下載程式後，可以不必更換SIM卡就能使用，技術上沒有問題。
林向愷今天接受中央社訪問表示，這家海外公司的技術已在俄羅斯莫斯科地鐵實際使用，今年9月悠遊卡公司技術小組前往參訪，但在確保技術、安全性問題無虞前，不會將營運計畫送交董事會，避免造成民眾使用上的不便。
林向愷認為，NFC是手機成為悠遊卡的關鍵，但NFC 僅中高階手機或特定機種才有配置，多數低階手機沒有，因此「必須更換SIM卡」、「擁有NFC功能」成為手機悠遊卡的2大阻礙。
悠遊卡公司總經理林季良接受中央社訪問也說，原訂「3年內分階段上路」的計畫將先暫緩，應以安全、技術為最高考量，確定沒有問題後會提送發行計畫給董事會、主管機關，同意後才會推出。1061115
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