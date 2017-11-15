▲大陸網站指控林智堅涉弊的報導，署名竟是「來自倆千萬臺灣兒女的吶喊」。（圖／陳志偉攝，2017.11.15）

對岸網站「歡享網」，日前發布一則「新竹市長林智堅建案發包涉弊案廠商」的報導，引發國民黨新竹市議員轉載分享，但經新竹市政府14日發出聲明駁斥後，歡享網突將該篇報導下架，文章的連結也失效。新竹市政府強調，工程招標均依政府採購法規定，得標廠商利晉工程也為合法廠商。

疑似建置於國外的中文網站「歡享網」，日前報導指控新竹市政府發包的關埔國小工程，由涉弊的上櫃公司利晉工程得標，新聞標題直言「建商林智堅不意外!」。

多名藍營議員在臉書分享這篇對岸的報導，據以指控市府涉弊。新竹市政府則於14日回應，關埔國小工程依採購法第19條、第52條第1項第3款及第56條等規定公開招標，至於廠商優劣評定，係交給府內外專家組成的評選委員會客觀審議，其中，市府以外的委員佔全體委員數的一半以上，評選結果也經過半數同意。

市府工務處說，開標時有向政府採購網查詢，確認投標的利晉工程不是我國政府拒絕往來的廠商，而根據利晉提供的資料，該公司曾參與蘭陽博物館、台北市立動物園、國立政治大學等多項公共建設。

市府表示，關埔國小工程已於10月18日開工，將要求得標廠商如期如質完工。而在市府發布聲明不久，「歡享網」就把指控林智堅的報導下架，文章連結也已失效。