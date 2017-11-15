陽明大學實驗室打翻氨水 疏散27人中央社 (2017-11-15 17:00)
（中央社記者黃麗芸台北15日電）國立陽明大學實驗室今天下午發生氨水打翻的意外事件，校方第一時間緊急疏散現場約27名師生，台北市消防局於3時46分接獲通報後，立即趕往現場處理，目前無人受傷。
消防局下午3時46分接獲通報，指出陽明大學地下室一樓的實驗室發生氨水打翻事件，校方當下緊急疏散約27名師生，無人受傷。
經查打翻氨水約有1公升，影響面積約為1平方公尺，偵檢人員和搶救人員穿著防護衣進入現場處理，預計短時間內應可完成。
消防局說，弱鹼性氨水具有強烈刺激氣味，一般人若聞到經常會感覺嗆鼻，若濃度較高時恐引發呼吸道問題，若不慎接觸到皮膚時，建議立即用乾淨的水進行清洗。1061115
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