滿族著名「八大碗」 台南市業者經典風華重現NOWnews今日新聞 (2017-11-15 17:13)
台南香格里拉36樓今（15）日起至20日，特別邀請該店廚藝總監劉冠麟客座，原汁原味獻上滿族著名的八大碗以及經典酸菜大骨火鍋，每桌八位1萬8,000元起跳，目前已銷售七成，想要品嚐的老饕，要把握機會。
劉冠麟是滿族旗人後代、出生香港，擁有英國愛爾蘭大學服務管理博士的高學歷，更擁有各種頂級酒店大型宴會與國宴的經驗，並多次為到訪的世界各國政要及名人提供一流的餐飲服務，其精湛廚藝更是受到法國知名三大美食協會的肯定。
大陸東北為中華民族歷史發展最為悠久的「滿族」發源地，擁有豐富的歷史人文及民族特色，獨特食材與個性鮮明而自成一格，因氣候寒冷，因應而生的各式燉菜湯品盛名遠播，其中以酸菜大骨火鍋最為經典。
滿族八大碗背後蘊藏著豐富歷史與故事，乾隆期間，「滿漢全席」在飲食業得到發展，而滿族八大碗被納為滿漢全席「下八珍」，可見其美味不同於凡。
該套菜多用於宴請、婚嫁等歡慶場合，八道菜餚「黃蜆扒白玉」、「紅炆大明蝦」、「蔥燒大海參」、「醬燒牛頰肉」、「小雞燉蘑菇」、「木茸炒肉筋」、「多爾袞肘子」與「大帥溜腰花」，其獨特之處便在於以八種製程，「扒」、「燜」、「醬」、「燒」、「燉」、「炒」、「蒸」、「溜」等手法將各式食材的美味發揮得淋漓盡致，道道匠心，絲絲入味。
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