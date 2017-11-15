（中央社記者邱柏勝台北15日電）國民黨團、部分中小企業今天再度針對稅改提出建言，希望中小企業能維持17%稅率。但財政部高層重申，針對企業增稅已有兩項配套措施，且許多中小企業原本就沒有繳納營所稅。



中國國民黨立法院黨團今天召開記者會，指出中小企業資本與規模不大，相對競爭力較弱，因此將提案推中小企業營所稅率維持17%不變。



此外，台北市進出口商業同業公會今天也邀請財政部次長吳自心，就「我國稅制改革及規劃」進行專題演講。會中有中小企業主表示，中小企業已經有許多隱藏成本，認為營所稅率增加至20%，將使成本負擔變更重，希望可以將中小企業的稅率與這次稅改脫鉤。



吳自心表示，稅改對於企業加稅已提出兩項配套，首先是將未分配盈餘稅從10%調降為5%，其次是獨資合夥企業不課營所稅，而是直接併入個人綜所稅課徵。此外，大多數國家營所稅都是單一稅率，且累進稅率的概念，是按所得高低課稅，並非以規模來課稅，國際間也無此案例。



財政部賦稅署副署長宋秀玲補充說明，符合「中小企業發展條例」定義的中小企業約有138萬家，其中屬於獨資合夥的中小企業，約有78萬家左右，但其中有51 萬家、約37%的中小企業免開統一發票，意即屬採查定課徵並歸課綜所稅的中小企業，這些中小企業原本就不用繳營所稅，未來也不用繳；另外27萬家為需開立統一發票的獨資合夥企業，稅改後不用繳營所稅，這部分的稅損就高達新台幣61億元。



至於剩餘60萬家中小企業，有很多根本沒有到達起徵點，屬於小規模營業人，原本也不用繳納營所稅。需要繳納營所稅的中小企業並不多，且皆是具有一定規模的大企業，「他們賺得一點都不少，甚至上億元。」雖然營所稅調高，但搭配未分配盈餘稅減半，對這些中小企業來說，稅負應該不會太重。1061115