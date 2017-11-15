軍人年改何時送立院 賴揆：最快下個會期中央社 (2017-11-15 16:59)
（中央社記者許秩維台北15日電）行政院昨天預告軍人年改草案重點，行政院長賴清德今天表示，之後將廣泛討論並聽取軍人意見，但要成為法案具體內容、甚至是修法通過，最快也要下個會期。
吳三連獎基金會今天舉行第40屆吳三連獎頒獎典禮，行政院長賴清德受邀頒獎。
慶富獵雷艦案持續延燒，賴清德會前接受媒體訪問時表示，行政院由副院長施俊吉率領調查小組調查，原則就是徹查無上限、全面徹底，如有違法，該移送就移送、該撤職就撤職，過程都是公平、公正、公開，一切公諸於社會。
媒體詢問是否有掌握到錄音檔？賴清德指出，當時有好幾場招標案，不是每場都有錄音檔，但有掌握到的錄音檔，調查小組都仔細聆聽，並反映在調查報告中。
行政院將軍人年金改革草案列為優先法案，媒體詢問預計何時送到立法院？賴清德表示，昨天已預告草案重點，之後將廣泛討論，也會跟退伍或現役軍人好好溝通並聽取意見，但要成為法案具體內容、甚至是修法通過，要安排這個會期恐怕有困難，最快處理時間可能要到下個會期。
吳三連獎基金會今天舉行第40屆吳三連獎頒獎典禮，選出文學獎和藝術獎各2名得主，分別是文學獎新詩類得主林亨泰、文學獎小說類得主夏曼．藍波安、藝術獎西畫類得主梅丁衍、藝術獎影像類得主潘小俠。1061115
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