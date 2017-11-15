台北市松山區一名73歲莊姓老婦人，14日被女兒發現陳屍在自家廚房，家中保險箱則被鋸開，裡面的財物不翼而飛。警方根據監視器畫面，發現33歲的黃姓水電工涉嫌重大將他約談到案，黃男起先矢口否認犯案，但警方今（15）日上午終於突破他的心防，讓他俯首認罪。

綜合媒體報導，警方調閱監視器畫面後，發現黃姓水電工在12日下午3時許進入莊家，莊婦在下午5時許曾出門倒垃圾，晚間9時許黃男離開，之後均無其他外人出入莊家，因而認定黃男涉嫌重大，將他約談到案。黃男到案後則矢口否認犯案，雖然警方在他工作的水電行及住處搜出疑似犯案用的凶刀和當時所穿衣物，同時也查扣到現金6萬7千元，但黃男仍堅決否認犯案。警方除將查扣的證物送往鑑識外，黃男也因嫌疑重大被列為殺人罪被告並當場逮捕，由警方帶回分局繼續釐清案情。

今日上午警方再訊問，黃男仍十分冷靜、始終否認犯案。黃男供稱，自己當天下午到莊婦家中做配線工程，警方質疑為何簡單的工程要從3點做到9點，黃男則稱莊婦在工程進行時一直找他聊天，還請他喝了4杯現磨咖啡，更說莊婦的咖啡機品質好，咖啡很好喝。

然而警方發現咖啡機中的咖啡渣早已發霉，看起來久未使用，便出示照片質問黃男，黃男才開始動搖。警方進一步指出，鋸保險箱時，身上衣物一定會沾滿保險箱的鐵屑，這些都能驗得出來，建議黃男別再說謊，黃男這才坦承犯案。

黃男供稱，自己11日跟莊婦談好裝修的事情後，當天晚上就買了一把水果刀作為凶刀，12日下午他到莊婦家中進行裝修工程，晚間8時許趁莊婦從廚房走出時行凶，用砂輪機破壞保險箱取走財物後騎機車離去。黃男訊後被依強盜殺人罪嫌移送法辦。