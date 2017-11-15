（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府今天舉辦「廢棄物處理循環經濟特展」成果發表會，透過上百種廢棄物資源物的展出，讓民眾了解所有廢棄物其實都是資源，廢燈管也能新生。



桃園市長鄭文燦受訪表示，以往事業廢棄物處理模式為「線性經濟」，多為直接掩埋或焚化；現在則因環保科技進步，進階到「循環經濟」模式，透過新式處理技術將廢棄物重製成原料或材料，回到生產供應鏈，創新的商業模式將有效解決廢棄物與資源浪費。



鄭文燦說，桃園共有30個工業區，全國500大製造業就有逾1/3在桃園市設廠，廢棄物除了妥善處理外，最重要是再資源化，作到循環再生。目前桃園市轄內事業廢棄物妥善處理率已達100%，資源化比率也將近90%，不僅降低企業經營成本，也能讓資源循環再利用。



現場展出的廢棄物資源物中，除了寶特瓶可成為衣物原料，中台資源科技公司將廢燈管回收再製燈管技術最令人驚艷。副理王嘉慶表示，廢燈管回收困難處在於有毒物質汞的處理，公司累積多年經驗，自行研發新型廢照明光源回收處理設備，不但汞(水銀)可達高回收比例及純度，更讓95%衍生物可進行資源化再利用，逆向回收製作新燈管。1061115