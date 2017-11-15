又來了！ 多人涉詐騙在泰被捕中廣新聞網 (2017-11-15 17:01)
外交部今天證實，又有多名台灣籍國民在泰國涉及詐騙案遭泰國警方逮捕，外交部已經掌握案情並且協助家屬前往探監與提供行政協助。外交部再次提醒國人，千萬不要抱持僥倖心態到海外從事詐騙討領或電信詐騙等行為，以免觸犯當地法令而遭到牢獄之災。
外交部指出，從11月6日起，已經發生多起國人在泰國犯案遭逮捕的案件，包括11月6日、7日、8日總共有7名國人涉嫌擔任詐騙車手盜領現金被捕；13日泰國警方破獲多處電信詐騙集團據點，逮捕多名嫌犯，其中5人是台灣人。
外交部提醒，近來泰國發生多起我國人士擔任車手盜領現金被捕的案例，由於受害人包括泰國民眾，依照當地法律，如果涉案人判刑確定都必須在泰國服刑，而且刑度很重，千萬不要以身試法。
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