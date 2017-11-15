新北武器公園貼心服務 躍為車友口中最夯鐵馬驛站台灣好新聞報 (2017-11-15 16:27)
記者黃村杉／新北報導
位於新北市軍人忠靈祠的武器公園，已成為車友口中最夯的鐵馬驛站。民政局兵役勤管科長賴小萍表示，園區特別推出打氣筒及簡易修復箱等服務；受到車友們一致的肯定，認為武器公園是旅途絕佳中繼站，有休息區且四周環境清幽雅致，是新北難得的旅遊景點。
科長賴小萍指出，園區推出有5項貼心服務，除有專業解說員現場解說軍武爭戰歷史，帶領民眾深度武器之旅，更新增「智慧掃描」QR CODE二維條碼於解說牌上，一掃即有16項軍武設備中文語音導覽。此外，因應冬季降臨，也在遊客休息區沖泡熱薑茶，並於天雨時提供愛心傘及雨衣，希望讓到訪遊客都可以玩得盡興。
民政局表示，城市輕旅行往這走！今(106)年下半年起Lanew集團旗下Lamigo國際旅行社及樹林、三峽自行車委員會等單位報團武器公園24場觀光導覽，樹林自行車委員會傅先生說，此次共有120位車友慕名而至，對園區服務相當肯定。
另住在泰山區的江姓父母帶著孩子穿上迷彩親子裝來到武器公園，近距離觀賞F5-E老虎二式戰鬥機，江太太利用QRCODE智慧掃描讓孩子專注聆聽經典老戰機的過往輝煌，小男孩身上帶著望遠鏡、呼叫機等軍用道具，興奮得蹦蹦跳跳好不快樂。
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