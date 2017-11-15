記者莊漢昌／台南報導

南市府15日再度重申，鐵路地下化專案照顧住宅的興建，為因應台南市鐵路地下化工程沿線造成的拆遷問題，以照顧拆遷戶的居住需求為目的，招商之初即設定非以價格標決標，而採綜合評選方式選出得標廠商，以確保照顧住宅的品質。

市府表示，鐵路地下化專案照顧住宅得標廠商係經評選委員總體評分選出，土地標售底價是公開的，評選過程完全公開透明，並無獨厚特定廠商，且市府於專案照顧住宅合約中要求，得標廠商提供之366戶照顧住宅以成本價售給被拆戶，大為壓縮廠商獲利，無圖利問題。

另針，對東區「機31」機關用地(大東夜市)乙事，市府指出，該案肇因於台南市農會於台南市都市計畫第3次通盤檢討所提解編機關用地案，附帶條件必需提供一定比例公共設施用地於市府，農會在合併前已提供部份土地，但自100年起就未再依規定提供，經市府多次稽催均拒不履行。為保障權益，市府提起訴訟並於 106年10月12日最高行政法院判決其上訴駁回，判決確立。市府已依判決結果辦理移轉登記作業中。

有關民間企業捐建台南城市館乙案，市府表示，在公有土地上，私部門投注資源，從事公益公眾之事，在台南多有所見，如奇美博物館、白河圖書館等，是公私合力、促進城市發展的進步模式。

代理市長李孟諺亦強調，不論是照顧住宅招標案或是大東夜市的訴訟案，相關檢調單位皆已調查過，證明是沒有問題的；另對於願意奉獻或服務於社會的企業界人士，應給與支持及鼓勵。