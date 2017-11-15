記者黃芳祿／台南報導

台南市東山區癌友伍國賢栽種收成100箱椪柑今天贈送北台南家扶中心，透過該中心志工義賣所得轉送給家扶千名學子作歲末冬暖基金，暖男濟弱精神贏得各界稱讚，紛說伍國賢的善舉著是「柑」心。

伍國賢罹癌仍樂觀面對人生，他說家族在東山區栽種椪柑已是第三代，入冬時分正是橘子盛產期，三公頃多的椪柑園維實累累，想到北台南家扶中心志工們正愁著義賣募集歲末冬暖基金來源短窘而憂愁，萌生用自己栽種收成的椪柑換成善金轉送給家扶學子。

伍國賢和家人全力支持並合力鮮採裝箱，經和北台南家扶主任莊淑惠洽談，促成今天這次的義賣姻緣，北台南家扶訂出每箱義賣價300元起跳，家扶志工們籲請鄉親一起加入「呷柑做愛心」行列。

景氣不佳，莊淑惠主任呼籲社會大眾共襄盛舉，踴躍捐出生活物資福袋幫忙受助的1100戶家庭，幫這些受扶助家庭共享溫馨冬季。