記者莊漢昌／台南報導

台南市鐵路地下化林森站車位嚴重不足，市議員曾順良15日要求市府重視。他指出，都市計畫趕不上變化，市府應利用榮家用地做整體規劃，除了增加綠地外，也能補足停車位空間，避免將來造成當地車潮無法抒解。都發局長莊德樑說，此案將因榮家搬遷後從新規劃，會補充停車位及打通崇學路。

曾順良表示，佔地5.7公頃的榮民之家即將搬遷到永康的榮民醫院旁，原址市府正在進行都市計畫通盤檢討中，但目前卻出現一個問題，主要是鐵路地下化的都市計畫變更台南市主要計畫案，設置在崇明7街的林森站停車位嚴重不足，扣除基地入口無障礙空間建築退縮及必須開放的的綠美化設施外，僅剩下220坪的停車空間，預計可停12部汽車、116台機車及151台腳踏車。

曾順良質疑，堂堂一個車站，這樣的停車位夠嗎？尤其在鐵路地下化計畫書內有提到停車空間需要400坪，加上林森站還設置在住宅區旁，未來營運絕對會對當地交通造成嚴重衝擊，市府宜做適當修正。

都發局長莊德樑說，林森站車位不足問題，可透過榮民之家用地重新規劃來補足。代理市長李孟諺也補充說，退輔會已委託市府辦理榮家遷移事項，未來包括道路打通及公園用地，都可以無償取得，也可給東區帶來明顯改變。