彰縣舉辦閱讀起步走 鼓勵親子一起讀書建立良好閱讀習慣台灣好新聞報 (2017-11-15 15:05)
記者鄧富珍／彰化報導
嬰幼兒是國家未來的主人翁，為培養閱讀習慣建立學習的良好基礎，彰化縣文化局自即日起至12月2日辦理閱讀起步走系列活動，15日啟動儀式，文化局長陳文彬與在場貴賓、小朋友一同打開閱讀禮盒，拼上最後一塊積木，象徵著親親寶貝愛閱讀系列活動，正式開跑。
文化局長陳文彬說，這項活動在105年選用彰化鄉土作家洪醒夫詩句後，106年選用賴和文學作品，詩句作品展現了對這片土地的珍愛，從每年推薦閱讀縣籍作家的文學作品，來了解彰化的人文、地理、風土民情，讓小朋友認識彰化、認識故鄉，喚起生活在這塊土地、人文及自然環境的認同。
活動中，針對學齡前孩童父母的「故事培訓坊」、激發孩子想像力的「故事戲劇表演」、從科學角度出發的「我是小小科學家」、以及最特別的本土語言推廣「看戲學閩南語」活動，希望讓孩子們能夠有接觸多元閱讀的機會，建立未來的基石，也讓家長學習如何透過閱讀增進親子關係。
除了系列活動之外，文化局還準備了8,300份閱讀禮袋，禮袋中裝有一本適合親子共讀的圖書與寶寶閱讀手冊。想獲得閱讀禮袋的家長，可自11月16日起可攜帶本人身分證及戶口名簿正本至彰化縣立圖書館或各鄉鎮市立圖書館，為未滿6歲嬰幼兒申辦第一張借書證，並領取閱讀禮袋。更多活動細節可上彰化縣文化局網站(http://www.bocach.gov.tw)／最新消息瞭解。
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