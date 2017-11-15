敬老升級 議員籲市府對搭乘交通運輸工具長者每月增補千元台灣好新聞報 (2017-11-15 15:09)
記者莊漢昌／台南報導
市議員陳金鐘15日於質詢時，呼籲敬老再升級，要求市府對於搭乘交通運輸工具的長者，每月再補助千元。交通工具應囊括國道客運、台鐵、高鐵及計程車。
陳金鐘表示，目前苗栗縣、台中市、嘉義縣市、台東縣、南投縣等每月的敬老交通補助1000元至1500元不等；其他縣市亦發放300元至800元；台北市每人每月60次公車免費搭乘及提供480元的愛心敬老計程車。台南市目前老年人口約26萬9千人，106年編列乘車補助預算約3900萬，雖然台南市65歲老人可免費、無限次數的搭乘公車，但礙於有些地方地處偏遠，公車路線規劃不完善，或者老人家長年沒在使用，已失去當初設立的美意，台南市在敬老優待措施仍有很大的進步空間。
陳金鐘建議除了原有的優惠外，每月再儲值1000元，讓老人家運用在搭客運、計程車、台鐵、高鐵上。這樣具體的金額補助，會增強長者活動的意願，老人家有意願外出走透透，可以走訪親朋好友，不僅有益身體健康，更能提升生活品質。
陳金鐘說，政府應維護銀髮族健康樂活的需求，每個月多出1千元的福利，讓長輩們可以靈活運用；市府亦可研議增加補助項目，如遊憩景點門票、展覽場館等都應納入，充分發揮嘉惠長輩的功能。
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