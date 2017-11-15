記者莊漢昌／台南報導

台南市政府環保局補助長榮大學，以曾文溪流域生態設計大台南氣候變遷水資源調適地圖，建立適合中小學生的環境教育教案，15日在文元國小舉辦示範教學發表會，邀請青草國小學童體驗全新教案，感受環境教育的樂趣。

長榮大學環境資訊研究中心從今(106)年初獲得環保局輔助，即展開曾文溪流域的生態及水資源相關調查，完成1份氣候變遷水資源調適地圖，當中包含4個模組教案，分別為「海平面上升的調適」、「降雨日數減少的調適」、「降雨強度增加的調適」、「氣溫上升的調適」，並搭配9套影片及8套3D AR(Augmented Reality，擴增實境)，適合成為高中以下學校使用的環境教育教案。

環保局說，這套調適地圖將氣候變遷8大領域融入環境教育，並搭配2套桌遊、水質檢測包等結合成一整組教具包，兼具現代科技及環境美感，透過系統化教材，可讓學員了解氣候變遷整體概念，能源、土地、災害、水資源與生態圈的相互關係，較一般課堂僅以課本、圖片、影片、補充教材等靜態方式講述更為有趣活潑，未來這套教案將放置於台南市環境教育輔導團，可供學校借用，以利環境教育推展更廣泛。