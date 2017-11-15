溪南後援會11/18成立 黃偉哲提「再造溪南」大策略台灣好新聞報 (2017-11-15 15:26)
記者黃芳祿／台南報導
爭取民進黨台南市長初選提名出線的立委黃偉哲今天提出「再造溪南」參選訴求，包括推動國8及台86帶狀產業廊道，串聯南科、永康科、南科工和沙崙綠能科，連結產業大聚落等大策略。
「再造溪南、點亮府城」是黃偉哲參選訴求，就溪南地區未來更加發展，提出包括南科區、沙崙綠能區、新化腹地山區，高創新科技產業鏈推升在地產業升級，推動新農業，打造友善耕地、食品安全，青農經濟。打造便捷30分鐘交通生活圈。分洪治水及水資源管理和不淹水與親水環境。
黃偉哲陣營說，參選人黃偉哲將在18日下午歸仁區「仁壽宮」舉辦鄉親手牽手溪南後援會成立大會，主在凸顯宗教文化觀光產業重要性。
舊稱「大道公廟」仁壽宮，始於明鄭時期，主祀保生大帝，和保西代天府、關廟山西宮合稱「府城東郊三大廟」，長年庇護地方信眾平安，香火鼎盛。
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