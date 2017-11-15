嘉市舉辦親近綠地森呼吸活動 打卡分享送好禮台灣好新聞報 (2017-11-15 15:41)
記者張朝福／嘉義報導
嘉義市政府環境保護局於10月20日至11月19日期間舉辦「親近綠地森呼吸，打卡分享送好禮」活動，鼓勵民眾走出戶外，了解嘉義市的空氣品質淨化區之用途及功能，活動開跑至今(11月14日)，已約250位民眾參與打卡分享活動，換取多功能實用性「可愛兔造型毯」，本次活動數量有限領完為止，歡迎民眾踴躍參加。
環保局長張志誠表示，嘉義市地狹人稠，污染負荷高，設置空氣品質淨化區提供了另一種都市綠化的方式，增進城市綠地，與減緩熱島效應外，也提供民眾休閒和遊憩環境。活動參與方式可上嘉義市環保局臉書粉絲專頁查詢。
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