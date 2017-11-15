記者張朝福／嘉義報導

林森國小因地處阿里山森林鐵道旁，近年來結合森鐵發展學校本位特色課程，同時也為了進一步傳承嘉義在地的交趾陶藝術文化，申請嘉義市文化局的補助經費，讓學生製作交趾陶並鑲嵌在學校正門牆上，於11月15日校慶週系列活動中辦理揭幕儀式。

阿里山森林鐵道已有105年歷史，而林森國小早期就是為林業時期從事林業工作之子弟所設立的學校，阿里山小火車每日晨昏的鳴笛聲伴隨著學生學習成長，為了讓學生更加認識森鐵的歷史人文與自然生態景觀，近年來積極發展森鐵的學校本位課程，並結合戶外教育的規劃，讓學生搭乘阿里山森鐵到奮起湖進行一天的戶外教育，所以這次的主題定為阿里山森鐵樂活行-陶板趣」。

校長吳淑任表示，本土教育必須向下扎根，森鐵與交趾陶都是嘉義市的特色，也都在學校的學區內，所以希望能透過課程與活動的設計，讓學校與社區更加緊密地結合在一起，這次讓學生的交趾陶作品能夠鑲嵌在校門口兩側的牆面上，除了讓學生作品保留在學校以外，也能讓社區民眾共同欣賞，促進學校與社區藝術化，格外具有藝術文化保存與傳承的教育意義。

林森國小今年度申請文化局的公立學校師生創作社區裝置藝術計畫，共獲得10萬元的經費補助，聘請龍鳳祥交趾陶藝社的呂皇澄老師和吳世傑老師到校指導五年級115位學生，並由藝術與人文領域的黃郁雯老師協同教學進行交趾陶磚創作，學生藉由森鐵之旅的體驗，畫出森鐵火車頭、櫻花、四方竹等圖案，經過捏塑、繪圖、素燒等程序，再上釉色燒製而成，每個學生都獨力完成一塊交趾陶方磚作品。

五年級學生林玟妡表示，第一次做交趾陶，覺得很辛苦，過程複雜又必須經歷很長的時間才能完成，在燒製過程中有時候還會失敗，但是學習到很多，覺得交趾陶藝術真是不簡單，看到自己的作品完成，覺得既開心又有成就感。李振瑋則表示，以前畫圖是畫在紙上，交趾陶是畫在陶土上，筆觸大不相同，釉色也很不一樣，塗上去的顏色和燒出來的作品顏色會有一些差別，交趾陶真是學問大。