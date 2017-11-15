【環球網報導 記者 王歡】日本希望之黨黨首、東京都知事小池百合子11月14日在兩院議員全體會議上宣布有意辭去黨首一職。小池推舉聯合黨首玉木雄一郎繼任黨首，與其自身的辭職一同得到批准。起用眾議員古川元久出任幹事長等高層人事也獲得批准。日本共同社11月15日報導稱，小池因此前的眾院選舉表現低迷，凝聚力下滑。隨著新領導班子的成立，小池決心專注於都政。隨著「主要招牌」小池的退出，希望之黨的運營混沌或進一步加劇。

小池在兩院全體會議上表示：「將辭去代表一職，會繼續支持各位。希望由玉木接替我。」會後小池接受採訪時強調：「確認玉木領導班子的啟程，完成了作為創始人的職責。」關於選擇這一時機而非眾院選舉后，小池表示「很大原因是新領導班子完成組建，我想是時候進行交接了」，透露今後將專注於都政。

都議會一名公明黨幹部表示「小池將都政作為墊腳石」，透露有意調整與小池的合作。

接替小池的玉木在兩院全體會議上呼籲：「將保持緊張感，希望與諸位一起建設不辜負(國民)信賴與期待的政黨。」

然而，在安全保障政策與憲法觀上意見不一的眾議員大串博志批評黨首易人的過程「非常不透明」，也有中層議員指出「喪失凝聚力的勢頭難以止住」。

希望之黨成立於9月25日，瞄準通過眾院選舉實現政權更迭，推舉了多於額定議席過半數(233個議席)的235名候選人。小池還在競選承諾中提出凍結消費稅增稅等，擺出了與自民黨總裁、首相安倍晉三的對決態勢。

然而，有關與民進黨的匯合方針，希望之黨採取了甄選政策與理念不一致候選人的「排除」做法。這招致民進黨內自由派議員的反彈，成為了立憲民主黨成立的契機。

眾院選舉中批評小池發言的呼聲高漲，另一方面立憲民主黨的支持勢力擴大。希望之黨僅獲50個議席，較選舉公告發佈前少了7個，將第一大在野黨的寶座讓於立憲民主黨。選舉后小池道歉稱「出現了驕傲自滿」。共同社11月的民意調查顯示，希望之黨支持率僅為5.7%。