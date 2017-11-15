記者黃村杉／新北報導

新北創力坊15日舉行第六期Demo Day成果發表會，除展示進駐團隊經加速輔導後，在「國際殊榮」、「技術升級」、「市場拓展」與「資金募集」等四大面向的傑出成果外，副市長葉惠青並與英國顧問公司Strodtbeck & Co.Ltd.及泰國NSTDA孵化器簽署合作備忘錄，將共同培育新北市新創團隊，提供更多的國際創業資源與服務。

副市長葉惠青表示，新北創力坊自103年開幕以來，已累計培育6期共117組新創團隊，本次進行成果發表的第6期團隊在進駐期間均有非常優異的成果，如結合科技與法律，致力於減少法律工作者浪費在蒐集、過濾資料時間的「七法科技」，其法學搜尋引擎目前已開始擴大營運提供付費服務。

另外，協助新手爸媽找保母、陪玩姊姊的第一網站平台「托育小幫手Bananny」，現正規劃與國立臺北護理健康大學幼保系共同開設培訓課程，未來將增加更多伴讀姊姊服務平台會員。

新北創力坊持續與國際創業育成機構合作，繼104年與美國矽谷Founders Space簽署合作備忘錄，協助新創團隊移地訓練並融入矽谷創業生態圈，105年與新加坡Infocomm Investment Pte Ltd及馬來西亞TinkBig Venture合作，提供新北市創業家國際創業資源，並成功協助團隊發展東南亞市場。

經發局表示，今年更與去年簽署合作備忘錄的馬來西亞TinkBig Venture擴大合作，提供100萬美金的創業種子基金投資新北創力坊團隊。同時，也將新增英國顧問公司Strodtbeck & Co.Ltd.及泰國NSTDA孵化器2個合作夥伴，期許透過此次合作，能進一步強化新北市與英國及泰國新創圈的鏈結，將新北市打造成為亞洲創業生態重鎮。

經發局指出，本次簽署合作備忘錄的Strodtbeck & Co.Ltd.為英國專業顧問公司，致力於提供創業計畫、發展策略及國際化戰略等服務，而NSTDA BIC則為泰國國家科學與科技發展委員會所屬的企業孵化中心，專精於提供初期科技型新創公司全方位孵化服務。

經發局強調，未來這2個合作夥伴將協助新北新創團隊參與當地孵化器和加速器計畫、媒合商業投資機會，以及提供目標市場相關的商業模式、商務發展、行銷策略及財務規劃等諮詢和輔導，加速新北團隊鏈結國際市場與當地創業資源。