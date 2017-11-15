產量破紀錄 巴西成全球第七大雞蛋生產國北京新浪網 (2017-11-15 16:51)
中新網11月15日電 據南美僑報網報導，2016年，巴西生產了390億枚雞蛋，幾乎全部都被國內市場消化。在打破歷史記錄的同時，也使得巴西成為了全球第七大雞蛋生產國，僅次於中國、美國、印度、日本、墨西哥、俄羅斯。
據報導，雖然和2010年相比生產量增長了幾乎40%，但巴西的人均雞蛋消費量仍有提升的空間。如今一個巴西人平均每年食用190個雞蛋，低於全球平均數230個。
2010時巴西人平均食用137個雞蛋，7年後增長了38.6%。「雖然巴西人的消費量顯著增長，但仍然還有很大的進步空間。」巴西動物蛋白協會(ABPA)副主席、巴西雞蛋協會會長里卡多 桑廷(Ricardo Santin)說。
報導稱，儘管巴西的雞蛋出口量僅佔全國產量的1%以下，但巴西的雞蛋遍布各個大洲，向22個國家的消費者提供雞蛋。
另一方面，巴西也不進口雞蛋，即使是在雞蛋生產鏈中某些必不可少的產品(如玉米)價格上漲的情況下。「巴西雞蛋出口疲軟意味著國內市場強勁增長，吸收了國內的生產量。」里卡多 桑廷說。
他表示，巴西的雞蛋生產鏈安全、可靠、質量高，保證了消費者的利益。「巴西從未出現過禽流感病例，這對於市場需求增長起到了決定性作用。」他說。從2006年開始巴西正式實施國家預防禽流感方案，包括制定衛生屏障、更新實驗室設備、人員培訓等。
里卡多 桑廷還鼓勵人們更多消費雞蛋，他稱幾年前人們通常認為雞蛋是造成膽固醇超標的原因，但事實上雞蛋的營養水平僅次於母乳，蛋黃更是有助於物質的吸收。「如果一個人每天吃12個雞蛋，唯一的風險就是他可能贏得奧運會獎牌。」他開玩笑說。
責任編輯：吳倩
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