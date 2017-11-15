澳大利亞公投通過同性婚姻合法 總理承諾推動立法北京新浪網 (2017-11-15 16:52)
中新網11月15日電 據澳洲網報導，當地時間15日，澳大利亞統計局(ABS)宣布了同性婚姻「郵寄式」公投的最終結果——YES陣營以高達61.6%的支持率取得勝利。澳大利亞總理特恩布爾當天表示，將儘早在今年聖誕節前推動同性婚姻立法在議會通過，使澳大利亞真正實現婚姻平等。
澳大利亞統計局(ABS)當地時間15日早晨10時宣布了本次歷時3個多月的同性婚姻「郵寄式」公投的最終結果：YES陣營獲得勝利。
這意味著，在1270餘萬名參與投票的澳大利亞選民中，有61.6%的人投了支持票，僅有38.4%的參與者反對同性婚姻。結果既出，特恩布爾總理已號召所有政客尊重選民的意志，並希望在今年聖誕節前促使同性婚姻立法在議會通過。
ABS數據顯示，將近有八成的澳大利亞選民(總數為1600萬人)參與了本次公投，參與率高達79.5%。同時，所有的年齡群體的參與率都超過了70%，更年長選民的參與率相對較高。
特恩布爾當天發表講話為這一結果表示祝賀。他說，人們已經為了公平、承諾和愛投了YES票，現在是時候讓政客們付出行動，以確保民眾的意志在議會得到尊重，並在聖誕節前促使立法在議會通過。據悉，有關同性婚姻立法的討論將於16日正式展開。
在結果公佈后不久，工黨黨魁肖盾(Bill Shorten)也來到現場與民眾一同慶祝這一勝利。他說：「是的，是的，YES獲勝了！這對澳大利亞人而言是極好的一天。這次公投已經表明，澳大利亞人為婚姻平等做好了準備。」
對於本次同性婚姻「郵寄式」公投結果，NO(投反對票)陣營15日表示了接受，但擔憂YES這場勝利后產生的後果。
責任編輯：李夏君
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