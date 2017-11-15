中新網11月15日電 據澳洲網15日報導，澳大利亞北領地一名好心的獸醫近日在野外發現一條受傷的棕樹蛇，不知道什麼原因，這條蛇的心臟暴露在皮膚外，還不停跳動。於是獸醫將蛇帶回診所，為它做了縫合手術。

據報導，發現這條心臟外露的棕樹蛇后，獸醫卡特(Stephen Cutter)將蛇送往野生動物救護中心，為其做了手術。

記錄這一經過的視頻顯示，這條蛇的心臟外露，但仍在跳動。醫生表示，這條蛇年齡3歲，在經過半小時的縫補手術后，它脫離了生命危險。

據悉，獸醫給這條蛇取名為「Night Tiger」，目前「Night Tiger」恢復情況良好，它會在護理中心「住院」3個月，以觀察術后情況。