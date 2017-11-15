▲講師連世雄以學生的生涯規劃為主題，說明到日本留學的相關資訊。（圖／記者黃玿琮攝2017.11.15）

新北市國際知識交流振興協會，15日在新社高中，舉辦「我的另一選擇」台日交流講座，由講師連世雄以學生的生涯規畫為主題，說明到日本留學的相關資訊；並邀請日本HBA石崎雄高會長到會場，為學生們解答對於日本就學環境上可能遇到的問題，以及畢業後的工作發展。不少學生聆聽後，都覺得受益良多，也對未來充滿美好的憧憬。

「我的另一選擇」講座中，新北市國際知識交流振興協會理事長賴盈州指出，透過 Edu8 Japan 資料庫型雲端系統，突破地域限制及學習資源不足的問題，將全日本兩千多間學校，導入全年無休的線上形式博覽會；讓同學們可以免費使用，分析比較適合自己的學習方向，不用透過補習班、代辦社，也可以自行準備申請學校。

除了為同學們準備日本高等教育與台灣的差異資料，更邀請到日本HBA石崎雄高會長，親臨講座會場解答；曾到日本北海道當交換學生一年的林沛立，以及參加過體驗營的僑泰中學學生鍾靈敏、東山高中學生呂玫萱，也到場分享經驗。石崎雄高會長表示，使用 Edu8 Japan的過程中不僅能讓學生培養獨立作業能力，也因為 Edu8 Japan提供全方位的求學相關資訊，讓同學能夠全面了解不同需求，促進學生擴大視野、勇於嘗試向外發展，規劃屬於自己的未來。

新社高中校長歐靜瑜表示，偏鄉教育的資源分配不均，一直都存有城鄉差距的問題，如何在有限的資源下做好教育推廣，給予學生更廣泛且多元的選擇，是校方努力的方向。該校為兼顧學校特色，鼓勵多元學習更關注學生未來發展，倡導提供多元課程發揮適性教學，期讓每位學生不論出生、環境都能夠建立自信。這場講座不僅是台日學校的交流，更是提供學子全面了解留學日本的資訊，讓偏鄉學校也有都市學生的競爭力。

台中市立新社高中校區土地約15公頃，堪稱是全台校地最大的中學，位於新社區海拔500公尺丘陵台地，傍中央山脈頭嵙山麓。創校時任校長為日本的三井康臣先生，緣起於1930年當時日本有位教師「山岡榮先生」為搭救因暴雨受困的學生而犧牲，於是學校每年會舉辦紀念活動，並與日本學校締結姊妹校。