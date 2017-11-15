▲成大校長蘇慧長與oBike台灣總經理王妍婷，今日在成大完成簽約。（圖／記者黃文博攝，2017.11.15）

成功大學與台灣奧致網絡科技（oBike）簽約，首創全台校園「共享交通微型創業」，讓學生主導校園共享單車營運，未來還將成立校內公共單車系統CK-Bike，再加上台南市TBike，和學生原本自有的單車，將有多達4種不同類型單車悠遊成大。成大校長蘇慧貞表示，這是全國首創以校園為實驗場域，培育學生建構解決城市交通問題具體方案的能力，同時也鏈結了城市和產業，展現大學的社會責任。

成大校長蘇慧長與oBike台灣總經理王妍婷，今（15）日在成大完成簽約，現場已有學生對衛星團隊計畫躍躍欲試，希望透過校內微型創業，一圓創業夢想或是將所學與實作經驗結合，為日後職涯發展做準備。

蘇慧貞表示，成大全台校園首創的「共享交通微型創業」，有別於一般企業實習方式，由成大學生組成經營團隊，以微型創業的方式參與企業實際運作，除了在校園導入共享單車，供全校師生於校內使用之外，更讓學生主導校園的單車營運，提高理論與實作經驗的結合，為未來職場生涯無縫接軌。

蘇慧貞表示，這項計畫也是成大為善盡社會責任、為城市發展綠色交通所做的努力，未來將有4種不同類型的腳踏車在成大同步運行，係全國首創以校園Living Lab，由學生建構解決城市交通問題的方案。

王妍婷表示，oBike視成大為人才礦山，要在成大找到樸質美玉，為此，比照企業徵才模式，以成大學生為目標的招募行動也隨即展開，入選學生除了在實習工作期間即享有薪資，並有額外績效制度與獎勵措施，實際感受職場氛圍，表現優秀的學生，畢業後即有機會被oBike網羅，可說是產學合作新模式。