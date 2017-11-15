成大、oBike衛星團隊計畫 首創共享交通微型創業NOWnews今日新聞 (2017-11-15 16:53)
成功大學與台灣奧致網絡科技（oBike）簽約，首創全台校園「共享交通微型創業」，讓學生主導校園共享單車營運，未來還將成立校內公共單車系統CK-Bike，再加上台南市TBike，和學生原本自有的單車，將有多達4種不同類型單車悠遊成大。成大校長蘇慧貞表示，這是全國首創以校園為實驗場域，培育學生建構解決城市交通問題具體方案的能力，同時也鏈結了城市和產業，展現大學的社會責任。
成大校長蘇慧長與oBike台灣總經理王妍婷，今（15）日在成大完成簽約，現場已有學生對衛星團隊計畫躍躍欲試，希望透過校內微型創業，一圓創業夢想或是將所學與實作經驗結合，為日後職涯發展做準備。
蘇慧貞表示，成大全台校園首創的「共享交通微型創業」，有別於一般企業實習方式，由成大學生組成經營團隊，以微型創業的方式參與企業實際運作，除了在校園導入共享單車，供全校師生於校內使用之外，更讓學生主導校園的單車營運，提高理論與實作經驗的結合，為未來職場生涯無縫接軌。
蘇慧貞表示，這項計畫也是成大為善盡社會責任、為城市發展綠色交通所做的努力，未來將有4種不同類型的腳踏車在成大同步運行，係全國首創以校園Living Lab，由學生建構解決城市交通問題的方案。
王妍婷表示，oBike視成大為人才礦山，要在成大找到樸質美玉，為此，比照企業徵才模式，以成大學生為目標的招募行動也隨即展開，入選學生除了在實習工作期間即享有薪資，並有額外績效制度與獎勵措施，實際感受職場氛圍，表現優秀的學生，畢業後即有機會被oBike網羅，可說是產學合作新模式。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Vector 登山錶．casio 登山錶 高度．alatech 登山錶．CASIO 登山錶．卡西歐 登山錶．TIMEX 登山錶．冰河 登山錶．CASIO PROTREK 登山錶．登山錶．Deep 登山錶．protrek 登山錶．citizen 登山錶．CASIO 鈦金屬 登山錶．SUUNTO 登山錶．suunto core 登山錶．電波登山錶．Orange 登山錶．SUUNTO 鈦合金 登山錶
- 【J-bedtime】活性印染柔絲絨雙人四件式被套床包組(任選兩
- 【Elie Saab】女孩風潮淡香精(50ml)
- 【Arkhouse雅客家居】伯利恆系列-玄關高鞋櫃L型把手右開門(
- 【Achilles SORBO】簡約復古機能鞋/女鞋 橘色(SRL0910-RC)
- 【eyah】單人三件式精梳純棉兩用被床包組-LV-繁花再現
- SAPATOTERAPIA 巴西有機高幇休閒鞋男鞋-棕
- 【Arkhouse雅客家居】伯利恆系列-玄關左開雙門高鞋櫃(W30*H
- 巧福 16吋360度DC節能涼風扇 電風扇 UC-616DC
- Live互動日本語 朗讀CD版(1年)贈愛上100%天然原味的手感麵
- Clarks Uncorner Plain英倫防水厚底氣休閒男鞋-黑
疑染沙門氏菌 跨國品牌嬰兒奶粉緊急召回 台灣受影響【中廣新聞網】
世新校園女學生遭砍傷 疑學長求愛不成行凶【中廣新聞網】
遭余祥銓控「沒付錢」揮拳濺血 被害人：根本不認識他【NOWnews今日新聞】
外國神父也被騙285萬 神父選擇不告少年車手【中廣新聞網】
國民黨新北市長初選 全民調爆爭議【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》