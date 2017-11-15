▲亞洲貨幣兌美元表現牽動新台幣匯率走勢。（圖／NOWnews資料照）

台股收跌，外資大賣台股，不過，由於美元表現疲弱，新台幣兌美元 15 日終場收在 30.15 元、升值3分，也連續2個交易日升值，並創近2個月收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量 6.51 億元。

台股 15 日開低走低，終場下跌 56.53 點，收在 10630.65 點，成交量新台幣 1265.25 億元，3大法人在台股合計賣超新台幣 151.4 億元，其中外資在台股賣超 137.35 億元。

在國際匯市部分，美元表現疲弱，亞洲主要貨幣兌美元續強，其中韓元收在 1112.3 韓元兌1美元，日圓升破113 價位，一度來到 112.78 日圓兌1美元。

至於新台幣表現，匯銀人士指出，雖然台股走跌，外資在台股大舉賣超，並在匯市偏向回補美元，但由於亞洲貨幣兌美元升值，新台幣兌美元以 30.159 元、升值 2.1 分開出後，更進一步升破 30.15 元，一度來到 30.144 元、升值 3.6 分，終場新台幣兌美元則收在 30.15 元、升值3分，不僅連續兩個交易日升值，也創9月 21 日收盤以來新高價。