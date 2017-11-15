南韓浦項市5.5地震 暫未傳人員傷亡中央社 (2017-11-15 16:54)
（中央社記者姜遠珍首爾2017年11月15日專電）南韓氣象廳今天宣布，首爾時間今天下午2時29分（台北時間下午1時29分）左右，慶尚北道浦項市北區以北6公里處發生規模5.5地震，雖未傳出人員傷亡但餘震不斷。
據氣象廳的初步數據，這次地震的震央位於北緯36.10度、東經129.37度。氣象廳還以手機簡訊「緊急警報」，呼籲全國民眾小心餘震、注意安全。
南韓聯合新聞通訊社報導，浦項市各地出現物品墜落等造成損失，部分公寓居民外出緊急避難，餘震也不斷發生。
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