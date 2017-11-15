（中央社東京2017年11月15日綜合外電報導）東京股市今天大幅下挫，日經指數連續第6天挫跌，主因投資人持續了結獲利。



基準日經225指數下跌1.57%或351.69點，來到22028.32點；東證一部指數下挫1.96%或34.86點，來到1744.01點。



SMBC朋友證券（SMBC Friend Securities）首席策略師松野利彥說：「（東京股市）近來快速上漲，使日經指數上週飆至25年新高後，投資人情緒已開始減弱。」



他告訴法新社：「市場需要進行一些修正，現在是獲利回吐的時候了。」（譯者：中央社劉文瑜）