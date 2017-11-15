投資人了結獲利 日股連6黑中央社 (2017-11-15 16:53)
（中央社東京2017年11月15日綜合外電報導）東京股市今天大幅下挫，日經指數連續第6天挫跌，主因投資人持續了結獲利。
基準日經225指數下跌1.57%或351.69點，來到22028.32點；東證一部指數下挫1.96%或34.86點，來到1744.01點。
SMBC朋友證券（SMBC Friend Securities）首席策略師松野利彥說：「（東京股市）近來快速上漲，使日經指數上週飆至25年新高後，投資人情緒已開始減弱。」
他告訴法新社：「市場需要進行一些修正，現在是獲利回吐的時候了。」（譯者：中央社劉文瑜）
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
西華 26cm．西華 32cm．西華 30cm．西華 保溫杯．西華 6L．西華 SILWA．西華 冷泉．西華 火鍋．西華 蒸籠．西華 37cm．西華 36CM 五層複合金炒鍋．西華 黑色．西華 烤盤．西華 水瓶．西華 電腦．西華 32CM 炒鍋．西華 刀具．西華 薰衣草．西華 按摩枕．西華 不沾鍋．西華平底鍋．西華 鍋蓋．皇家 西華．西華 不沾 平底鍋．西華 28cm．西華 鍋具．西華 湯鍋．西華 不銹鋼．西華．西華 刀具組
國內首起制售「秒殺神器」入刑案宣判 ３人獲刑【北京新浪網】
統一發票7-8月千萬獎 還有3張未兌領【中央社】
9-10月統一發票開獎 完整中獎號碼看過來【NOWnews今日新聞】
近百年前，「幼教之父」是如何辦幼兒園的？【北京新浪網】