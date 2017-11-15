（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）南韓氣象廳今天宣布，首爾時間今天下午2時29分（台北時間下午1時29分）左右，慶尚北道浦項市北區以北6公里處發生規模5.5 地震，雖未傳出人員傷亡但餘震不斷。



據氣象廳的初步數據，這次地震的震央位於北緯36.10度、東經129.37度。氣象廳還以手機簡訊「緊急警報」，呼籲全國民眾小心餘震、注意安全。



南韓聯合新聞通訊社報導，浦項市各地出現物品墜落等造成損失，部分公寓居民外出緊急避難，餘震也不斷發生。1061115