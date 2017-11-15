【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】在保障宗教自由的前提下，澳洲決將同性婚姻合法化！在澳洲不具法律效力的同性婚姻公投結果出爐後，澳洲總理藤博爾表示，國會將參考公投結果並盡速推動修法，落實同性婚姻合法化。保守派議員則表示尊重公投結果，但將確保保障反同婚人士的權利。

根據《英國廣播公司》的報導，為了取得民意基礎，澳洲政府自9月13日起舉行長達8週的非強制性且不具法律效力的全國公投，調查澳洲民眾對同性婚姻合法化的看法。而根據15日公布的結果，投票率高達79.5%，而同性婚姻合法化也以61.6%的支持率獲勝。澳洲主計處處長卡里斯表示，在澳洲各地的150個投票站中，僅有17各投票站反對修法。

同性婚姻的知名支持者澳洲航空執行長喬伊斯在得知公投結果之後，向民眾表示「我們應該對身在這個很棒的國家感到驕傲。」同樣支持同性婚姻的總理藤博爾也表示，「澳洲人對公平、承諾與愛投下了同意票。」

《澳洲廣播公司》指出，澳洲國會將把這個公投結果納入考量並進入立法程序，而現在已經有兩份不同的草案。史密斯參議員的版本除了將同性婚姻合法化外，也禁止任何人強迫各宗教的神職人員如牧師，主持同性婚姻。目前史密斯版本的草案已經取得跨黨派的支持。

反同婚民眾與議員則傾向支持派特森參議員的版本，因為該草案更保障反同婚人士的權利。在該草案的規範下，除了史密斯版本的宗教神職人員，任何店家也有權利拒絕提供與同性婚姻相關的服務。《澳廣》指出，派特森版本不太可能會被通過，但保守派議員將試圖以修正案的方式，將較為保守的條款融入史密斯版本。

澳洲是全球少數幾個實施強制性投票的國家。一般來說，國民只要年滿18歲且選舉本身並無另外註明，都有投票的義務。若沒有投票，會遭到罰款，或是至法院進行社會服務。