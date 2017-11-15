（中央社記者吳家豪台北15日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣137.35億元，創下近5個月新高；賣超第一名為鴻海，達7.61萬張，其次是廣達賣超2.18萬張，賣超族群以蘋概股及金融股為主。



蘋概股普遍弱勢，拖累台股今天退守季線，終場收在10630.65點，下跌56.53點，跌幅0.53%，成交值新台幣1265.25億元。外資及陸資賣超137.35億元，投信買超3.16億元，自營商賣超17.21億元；三大法人合計賣超151.40億元。



觀察今天外資賣超前30名，蘋概股指標股鴻海賣超7.61萬張居首，廣達賣超2.18萬張，緯創賣超1.61萬張，台積電賣超9989張，第一金賣超8582張，和碩賣超7584張，元大金賣超7279張；部分面板、鋼鐵族群也名列前茅。



國泰證期今天表示，外資本月以來在台股操作持續偏向保守，導致台股在亞股中維持弱勢格局不變，若新台幣能在近期震盪整理後轉強，外資動向有望由空翻多，加上台股相對位階偏低，下檔應有支撐，短線在月線之下整理後仍有反彈機會。



富邦投顧指出，台股高檔震盪且指標修正壓力增溫，對台股影響偏負向，盤面類股輪動以PCB（印刷電路板）、矽晶圓、記憶體、IPC（工業電腦）、中國大陸相關、汽車相關及被動元件等為主；考量大盤上逢短期均線反壓，多方無力上攻，後續可觀察季線10605點及半年線10477點等均線支撐。1061115