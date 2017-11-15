慶富案延燒 王定宇判斷月底將解約中央社 (2017-11-15 16:45)
（中央社記者王承中、呂欣憓台北15日電）民主進步黨籍立法委員王定宇今天表示，慶富造船已接近破產，11 月應會有一家次合約商到台灣商談解約，到時國防部可依此及慶富財務狀況與慶富解約，並向慶富求償。
不具名軍方官員告訴中央社記者，解約條件很有多種，但必須是慶富無法履約或有重大延誤時，軍方才能解約。如果有次廠商和慶富解約，須看這是否會造成慶富無法履約，軍方才能據此解約。
民進黨籍立委莊瑞雄、王定宇在立法院舉行記者會，王定宇表示，在與一銀債權協商破局後，慶富資金已斷，接近破產狀態，員工也已數月未領到薪水，更無法償還積欠美商洛克希德馬丁及義大利Intermarine船廠等合作廠商款項。
王定宇說，11月應該會有一家次合約商到台灣商量解約，不管是次合約商與慶富的合約解除，或慶富破產，都可作為軍方捍衛國家權益解約條件，總計新台幣90 億元的押標金和保證金才會在國家手上，接下來再向慶富求償。
另外，王定宇表示，西元2013年規劃投標資格時，軍方為何降低門檻，讓原先不符合資格的慶富得以投標？2014年第2次評選會議，在召集人、副召集人都缺席情況下，誰決定繼續開會？慶富得標後，未在規定時間內提出輸出許可，國防部未解約卻還展延兩次。
他說，這幾大疑點是慶富案關鍵，他點名時任國防部軍備副部長高廣圻、時任海軍司令董翔龍及時任海軍副司令蒲澤春等應盡早出面說清楚。
降低門檻部分，不具名軍方官員表示，當初如果不調降標準，只有1家廠商符合，調整後有4家廠商符合；此外，台灣沒有一家廠商可在投標時就能提出輸出許可。
至於慶富未在規定時間內提出輸出許可，軍方為何不解約，不具名軍方人士表示，如果因為一個因素就解約，台灣公共工程解約會有一大堆。履約產生問題時有很多種處理方式，如計次罰款，且所有解約須符合行政院公共工程委員會規定規範。1061115
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