【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】針對勞動部預告「一例一休」修法僅7天就打算送立院審查，民進黨立委楊曜15日在立法院質疑，「一般行政程序需要預告60天，僅7天難免讓人感到倉促、粗糙，勞動部為何如此作為？」勞動部長林美珠回應，「10個月來各界都期待修法，因此認定具有『急迫性』，才預告7天，希望委員支持。」楊曜搖頭苦笑3秒後，無奈地說，「我沒辦法支持。」

預告僅7天惹議

勞動部已將「一例一休」修法草案送至立法院審查，但修正草案「公告」程序卻引起跨黨派多位立委質疑行政程序，包括楊曜、國民黨立委王惠美及時代力量立委洪慈庸。國民黨文傳會副主委洪孟楷日前指出，「勞動部在10月31日才將修法上網預告，經過短短7個工作天後，9日就通過行政院會送立法院審，違反『至少公告60天』的105年行政院函示。」

楊曜15日在立法院質疑，105年將一般法規命令預告時間延長到60天，希望能夠廣納各界意見，但勞動部預告修正草案卻只有7天，沒有按照一般行政程序處理，難免招來倉促、粗糙修法的質疑，搞不好會讓修法過程的延宕時間拉更長，勞動部的態度到底為何？

林美珠回應，原則上是預告60天，但行政機關認為有必要、急迫性的話，預告程序可以縮短。對此，王惠美、洪慈庸也都質疑預告程序過於急躁，林美珠則持續強調，「勞動部認為有急迫性，所以縮短法案預告時間。」

綠委無奈無法支持

「公告前搜集資料的基準是對現行勞基法的意見，但公告後才是社會各界討論要修法的版本相關意見，兩者性質不相同，我不懂勞動部在急什麼？急得連行政程序都拋棄了。」楊曜進一步質疑，勞動部一直強調急迫性，但任何修正法案都牽涉到不符社會期待，都具有急迫性，「你告訴我哪個法律修正案不具有急迫性？」他無奈地說，「我快講不下去了。」

林美珠見狀接著指出，勞基法修法後，持續都在搜集社會各界的意見，報到院會後認為有必要微調，經過勞動部的評估，各界都期盼修法，因此認定具有急迫性才提出7天的預告程序，希望委員支持。

楊曜搖著頭苦笑了3秒後說，勞動部應該遵守「行政自我拘束」原則，照往常的行政程序預告60天，如此就沒有相關的質疑了，「現在木已成舟，我沒辦法支持勞動部的處理方式。」