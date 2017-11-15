（中央社記者呂欣憓台北15日電）國防部今天表示，軍人年金改革雖然取消18%優惠存款利息，但只要原月退休俸高於退撫新制月退休俸的差額，未來將分10年平均調降，對於退役人員的影響相當緩和。



國防部昨天公布軍人退撫新制草案重點後，具新舊制年資或支領月退俸人員，其舊制年資的18%優存額度在改革後第一年取消，本金退還，而月退休俸高於退撫新制月退休俸的差額，分10年平均調降。



國防部今天發布新聞稿指出，部分媒體報導18%優惠存款立即歸零，引發部分退役袍澤恐慌，並質疑為何比公教嚴苛，國防部表示，外界有關18%改革比公教嚴苛的說法，是嚴重的誤解。



國防部指出，現役具新舊制年資者與退役具新舊制年資支領月退休所得人員，雖然取消優惠存款，本金歸還本人，但只要原月退休俸（含18%優存額度）高於退撫新制月退休俸的差額，未來將分10年平均調降，目的就是要緩和改革的衝擊，並銜接軍人退撫新制，以從優照顧現役及退役國軍官兵的生活。



國防部舉例，上校服務滿28年（12級）的月退休所得原為（含優惠存款金額）1個月8萬7165元，按退撫新制推算的月退休所得則是7萬1512元，差額為1萬5653元，因此未來每年調降1565元，新制實施後第一年，該名上校將月領8萬5600元，第10年才是月領7萬1512元，對於退役人員的影響相當緩和。



國防部指出，已退役支領一次退伍金者，一次退伍金的優存利息與軍保給付合計後，低於或等於最低保障金額，其優存本金以年息18%計息；超過最低保障金額部分，107年7月1日至109年12月31日利率降至12%，之後每2年調降2%，114年1月1日起降至6%，與公教人員相同。



國防部表示，為永續國軍退撫制度，確保軍人權益，在軍人退撫新制草案重點公布後的1個月內，國防部、國軍退除役官兵輔導委員會除將分別與現役、退役人員進行溝通聽取意見外，並將設置專責窗口，接受國軍官兵的諮詢並提供說明，歡迎退伍軍人或現役國軍官兵，前往專責窗口諮詢。1061115