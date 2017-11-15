台南國小校長體罰學生 遭記申誡處分中央社 (2017-11-15 16:34)
（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市麻豆區今年5月傳出有國小校長體罰學生，台南市政府教育局主任秘書蔣銘娟今天證實，已對這名校長記一支申誡，懲處令14日發出。
台南市議員林燕祝今天在市議會總質詢時，質問台南市麻豆區今年5月發生國小校長體罰學生，學校老師也向教育局陳情，為何半年過去了，教育局沒有任何調查報告。
林燕祝出示一張學童屁股有藤條傷痕的相片，還秀出校長疑似在LINE群組的不雅對話，要求教育局調查清楚。
蔣銘娟告訴中央社記者，教育局曾派員到學校訪談2次及召開2次校長考核小組會議，認定校長確實體罰1名學生；教育局11月上旬作出行政懲處的決定，對這名校長記一支申誡，懲處令14日發出。
至於校長疑似在LINE群組的不雅對話，蔣銘娟表示，教育局將進一步查處，依事實予以適當處置。1061115
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