【財訊快報戴海茜報導】工具機品牌廠恩德( 1528 )下午召開法說會，為公司掛牌來首度召開，董事長廖文嘉指出，明年成長動能主要來自歐洲市場的貢獻，尤其是今年甫併購的德國Matec成長動能最強，目前在手訂單15-20億元，能見度到明年第二季。法人估，今年營收約40億元，每股盈餘上看1元，明年營收有機會挑戰50億元大關。



恩德2014年董座改由事欣科( 4916 )董事長廖文嘉接任，新經營團隊進來後正式轉型，併購動作轉趨積極，2014年併入Giben木工機品牌，2015年又藉併購德國車銑複合機廠Monforts，跨入CNC金屬加工領域，2017年則併購德國Matec，隨著併購效益，恩德年複合成長率約10%。



恩德今年第三季稅後淨例達7087萬元，較上季大增73.5%，年增逾7倍，單季EPS0.4元，超越上半年獲利；累計前三季營收32.37億元，年增15%，毛利率為30.5%，稅後淨利0.96億元，年增60%，幾近達成去年全年獲利0.97億元，EPS為0.55元，年增57.1%。

前三季營運比重來看，木工占比為39%，電子占27%，金屬及板材分別為18%及16%。

地區來看，亞洲占營收比重為58%，歐洲為21%，美洲16%，其他則為5%。其中歐洲市場較轉型前明顯提高。

廖文嘉表示，受惠產業景氣復甦及客戶拉貨動能增強，第四季業績可望持續走高。此外，併購三家公司中，Matec明年成長動能最為強勁，預期併購效益將逐步顯現，2019年明顯轉強。

至於持股70.63%的總格，目前股本1.5億元，主要從事PCB鑽孔機與成型機產銷業務，隨著PCB產業今年表現暢旺，總格營運大成長，前三季EPS5.5元，預計明年登錄興櫃，2019年申請上市櫃。

法人估，恩德今年營收約40億元，每股盈餘上看1元，明年營收有機會挑戰50億元大關。





