賴清德首會工商團體 敲定12月5日早餐會中央社 (2017-11-15 16:34)
（中央社記者黃雅娟台北15日電）行政院長賴清德9月初上任後行程滿檔，但仍在百忙中敲定與工商團體的第一個座談會，12月5日與工商協進會早餐會有約。工商協進會理事長林伯豐說，因賴院長願意溝通，暫時不便透露會談內容。
行政院長賴清德9月8日上任後，致力解決產業五缺（缺地、缺才、缺工、缺電、缺水）問題，連假日都全台走透透，與工商界的座談會時間也還在陸續確認。
中華民國工商協進會表示，目前工商早餐會敲定12 月5日「與院長有約」，預計這兩天將寄出開會通知，同時邀請工商協進會的理監事，以及財經部會如經濟部、財政部、央行、金管會等9大部會首長。
工商協進會理事長林伯豐接受中央社記者訪問時表示，由於這兩天才確定開會時間，「院長既然答應跟我們溝通，暫時不方便透露會談內容。」
全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會等工商團體，每年都會排定與行政院長座談的行程，就工商界經營的困境，直接面對面溝通，近年如一例一休等勞基法爭議、營所稅率調整等稅改方案，都是業者關注焦點。
根據中央社記者採訪掌握，目前工總傾向由經濟部主導，帶領七大工商團體拜會院長，不另行與賴清德安排會面；商總理事長賴正鎰表示，期待在11月底能夠舉辦「與院長有約」，由各個公會向行政院及各部會提問交流，但目前還有待行政院確認會議時間。1061115
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