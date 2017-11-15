國防部昨天預告軍人退撫新制草案重點，行政院長賴清德今天(15日)表示，國防部還會再進行溝通，如果要再形成法案，甚至修法通過，要在這會期完成恐怕有困難，應該得等到下個會期。



國防部14日公布軍人年改草案重點，之後將有一個月的溝通期，期滿後，國防部才會提出修法版本，報行政院核定後，再送立法院審查。

對於軍人年改草案是否能在立法院本會期完成修法，行政院長賴清德15日受訪時表示，要在這會期修法通過，期程安排上恐怕有困難，他認為最快也要等到下個會期才能處理。他說：『(原音)所以如果要再成為法案的具體內容，甚至要修法通過，我想這個會期時間上恐怕會有一些困難。(記者：是要下會期再處理嗎？)期程上面，可能這個會期安排上恐怕有困難，所以我看最早要處理的時間恐怕是下個會期。』

賴清德強調，國防部已預告草案重點，同時會與現役及退伍軍人展開廣泛溝通，聽取他們的意見。