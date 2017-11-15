軍人年改 賴揆：恐要等立院下會期處理中央廣播電台 (2017-11-15 15:25)
國防部昨天預告軍人退撫新制草案重點，行政院長賴清德今天(15日)表示，國防部還會再進行溝通，如果要再形成法案，甚至修法通過，要在這會期完成恐怕有困難，應該得等到下個會期。
國防部14日公布軍人年改草案重點，之後將有一個月的溝通期，期滿後，國防部才會提出修法版本，報行政院核定後，再送立法院審查。
對於軍人年改草案是否能在立法院本會期完成修法，行政院長賴清德15日受訪時表示，要在這會期修法通過，期程安排上恐怕有困難，他認為最快也要等到下個會期才能處理。他說：『(原音)所以如果要再成為法案的具體內容，甚至要修法通過，我想這個會期時間上恐怕會有一些困難。(記者：是要下會期再處理嗎？)期程上面，可能這個會期安排上恐怕有困難，所以我看最早要處理的時間恐怕是下個會期。』
賴清德強調，國防部已預告草案重點，同時會與現役及退伍軍人展開廣泛溝通，聽取他們的意見。
關鍵字：
上一則：自閉兒分享音樂成果
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【雀王】雀王K2折疊式天祿過山車電動麻將桌(＊墾丁地區配送
- 【TALES 神話言】典藏故宮．8福運轉茶器-鳳蓮黃(2件式)
- Bernice 薩倫6.3尺三抽伸縮電視櫃/長櫃 多色可選
- Panasonic DC-ZS70 LUMIX 4K 輕便相機(公司貨)
- 【Galtiscopio 迦堤】BALLOON BALLOON 童話飛翔系列(BB05
- 【KOTAS】紙纖透氣記憶方形手提坐墊 禪修拜墊(超值二入)
- 【文創集】艾保祿 胡桃色2.7尺收納餐櫃
- 【Calvin Klein Jeans】造型雷朋 太陽眼鏡 CKJ154SAF(灰黑
- ORIS 【男】 時尚簡約風格紳士休閒鞋~ 白SA17215N09
- LUST雙色極簡風格/(雙粉) 100%純棉、雙人5尺精梳棉床包/歐
本報透視集--人民罷昌其來有自【中央網路報】
被封講萬句 蔣萬安稱捍衛勞權不覺得累【NOWnews今日新聞】
李登輝時代曾研發中程飛彈？ 傳可打到北京和上海【台灣好新聞報】
本報社評--還要硬拗到何時？【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》