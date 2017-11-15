獎學金牽連「一中」 張小月：學術貴在自由中央廣播電台 (2017-11-15 15:38)
針對台灣學生在中國申請獎學金要先認同「一個中國」的問題，行政院陸委會主委張小月今天(15日)受訪時表示，學生最珍貴的就是自由創意與自由思考，中國大陸設置政治前提，不僅不符合公平、對等、尊嚴原則，也失去了給予學生獎學金的美意，我方一點都不樂見雙方的學生交流出現這種狀況。
陸委會主委張小月15日下午在列席立法院內政委員會，媒體再度關注在中國就讀台生申請獎學金要認同「一中」的問題。
張小月表示，兩岸之間的學生互動交流，應秉持公平、對等、尊嚴原則，不要設定任何政治前提與條件，否則就失去了設置獎學金的美意，張小月說：『(原音)尤其我們覺得在學生也好、在學術界，我覺得最珍貴、最重要的原則，就是應該讓學生能夠自由創意、自由思考，不要有任何限制。』
張小月上午出席「中共19大之權力格局與政策前膽」國際研討會受訪時也指出，對岸連申請獎學金都設定前提與條件，不是我方「想要看到的一種狀況」。
另一方面，在台灣出生的盧麗安因違反兩岸人民關係條例遭我方撤銷戶籍，中國國台辦發言人說，無論盧麗安在台灣有無戶籍，大陸和台灣都是她的家；對此，張小月回應表示，國台辦一向有其政治前提與條件，就是「把我們當成是他的一部分」，但這與事實不符，陸委會要呼籲中國大陸面對中國民國存在的事實。
關鍵字：
上一則：自閉兒分享音樂成果
下一則：北北基好玩卡 無限暢遊北台灣
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
本報透視集--人民罷昌其來有自【中央網路報】
被封講萬句 蔣萬安稱捍衛勞權不覺得累【NOWnews今日新聞】
李登輝時代曾研發中程飛彈？ 傳可打到北京和上海【台灣好新聞報】
本報社評--還要硬拗到何時？【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》