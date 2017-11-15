針對台灣學生在中國申請獎學金要先認同「一個中國」的問題，行政院陸委會主委張小月今天(15日)受訪時表示，學生最珍貴的就是自由創意與自由思考，中國大陸設置政治前提，不僅不符合公平、對等、尊嚴原則，也失去了給予學生獎學金的美意，我方一點都不樂見雙方的學生交流出現這種狀況。



陸委會主委張小月15日下午在列席立法院內政委員會，媒體再度關注在中國就讀台生申請獎學金要認同「一中」的問題。

張小月表示，兩岸之間的學生互動交流，應秉持公平、對等、尊嚴原則，不要設定任何政治前提與條件，否則就失去了設置獎學金的美意，張小月說：『(原音)尤其我們覺得在學生也好、在學術界，我覺得最珍貴、最重要的原則，就是應該讓學生能夠自由創意、自由思考，不要有任何限制。』

張小月上午出席「中共19大之權力格局與政策前膽」國際研討會受訪時也指出，對岸連申請獎學金都設定前提與條件，不是我方「想要看到的一種狀況」。

另一方面，在台灣出生的盧麗安因違反兩岸人民關係條例遭我方撤銷戶籍，中國國台辦發言人說，無論盧麗安在台灣有無戶籍，大陸和台灣都是她的家；對此，張小月回應表示，國台辦一向有其政治前提與條件，就是「把我們當成是他的一部分」，但這與事實不符，陸委會要呼籲中國大陸面對中國民國存在的事實。