辛巴威軍方今天(15日)表示，在經過一夜的動亂之後，他們已經拘押了總統穆加比(Robert Mugabe)及其夫人葛瑞斯(Grace Mugabe)，控制了政府辦公室，並在首都哈拉雷(Harare)的街道巡邏。

14日晚上的行動被認為發生了政變，不過，軍方的支持者都讚揚說，這是一場「不流血的糾正行動」。

搭乘裝甲運兵車進城的武裝士兵，進駐哈拉雷各個重要據點。辛巴威居民則在各銀行外面大排長龍，希望提領有限的現金。

辛巴威的金融危機已經持續很長一段時間。

此外，民眾也都在查看手機，以獲知軍方接管政權的相關消息。

在軍方控制辛巴威廣播公司之後，軍方發言人今天清晨向全國發表演說指出，軍方鎖定的目標只有穆加比身邊的「罪犯」，他試圖向民眾保證，辛巴威的秩序將會恢復。

目前不清楚，穆加比及其夫人的下落，但他們似乎已經遭到軍方拘押。軍方發言人表示，總統及夫人的安全獲得保障。

辛巴威軍方首長13日才揚言，他準備「介入」，阻止當局迫害遭罷黜副總統姆南加瓦(Emmerson Mnangagwa)的支持者。

高齡93歲的穆加比，自辛巴威在1980年從英國獨立以來就一直執政至今，並有意在明年尋求第五個總統任期。不過身體狀況不佳的穆加比，據傳也有意把權力移轉給妻子葛瑞斯。

穆加比6日突然宣布，解除最被看好的總統接班人、第一副總統姆南加瓦的職務，為葛瑞斯接替大位鋪路。

由於辛巴威政局似乎不穩，英美當局都建議目前在辛巴威的公民，待在室內或就近避難。