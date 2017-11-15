【旅遊經 洪書瑱報導】





「馬祖」隸屬連江縣，位於臺灣西北方的臺灣海峽上，而馬祖共有四鄉五島，所謂的四鄉五島為南竿(鄉)島、北竿鄉(北竿島)、東引鄉(東引島)、莒光鄉(東莒島、西莒島)等，包括著南竿、北竿、東莒、西莒、東引、亮島、高登、大坵、小坵還有許多無人居住的島嶼！近年來因為藍眼淚帶動了馬祖旅遊，但您對馬祖知多少呢？你可知道馬祖為什麼叫馬祖，又與媽祖有什麼關係呢？您又是否知道全馬祖只有一個紅綠燈？而到媽祖旅遊，最少「遊玩」了這十大景點及體驗，才算跑了「全馬」，不然你可能只是位半馬「玩家」！

「媽祖」為何是「馬祖」？普遍說法有二，一說是為避媽祖名諱，乃改為「馬祖」，另一說則是軍管時期，軍方認為「媽祖」無法突顯出戰地前線精神，故去「女」字邊，增加剛猛之氣。而馬祖相當適合漫遊，馬祖人稱之為「卡蹓」，而事實上全馬祖真的只有一處紅綠燈的地方，就在北竿后澳村後方，穿過塘后道沙灘來到后澳村之處！





一、到了馬祖當然要「拜」見「媽祖」──





從這進入可至媽祖巨神像（攝影＼洪書瑱）媽祖小公仔（攝影＼洪書瑱）坑道內部之貌（攝影＼洪書瑱）有鑽神驕意象，有祈福保祐象徵（攝影＼洪書瑱）馬祖的精神象徵__媽祖巨神像（攝影＼洪書瑱）下階梯後到這裡，可以拍攝到媽祖乘船之貌（攝影＼洪書瑱）媽祖乘船之貌（攝影＼洪書瑱）位於媽祖宗教文化園區的媽祖巨神像，民國98年10月完工，高度28.8公尺，目前是全臺最高的一座媽祖神像。遊客可從「門前山」進入，鑽神轎從祈福坑道出來，到觀景平台與媽祖巨神像合影。另外，也別忘了到馬祖境天后宮祭拜祈福平安！另外冬季馬祖的元宵節，一年之中最盛大的民俗活動，出外遊子都會特地返鄉參加「擺暝」與迎神！

二、酒逢──馬祖酒──





八八坑道（攝影＼洪書瑱）八八坑道內部（攝影＼洪書瑱）坑道內的變形金剛頭像（攝影＼洪書瑱）變形金剛頭像近照（攝影＼洪書瑱）馬祖酒廠（攝影＼洪書瑱）2017年紀念酒（攝影＼洪書瑱）馬祖酒廠位於牛角村口，使用甘美清冽的泉水，及八八坑道潮濕陰冷，終年維持在17度左右，所釀出的佳釀盛名遠播，尤其以大麴、高梁、陳年老酒最為出名。連江縣交通旅遊局為推廣馬祖的秋冬觀光，將於106年12月1日至107年2月28日止，針對一般旅客(未滿18歲或設籍馬祖居民除外)，推出5,600份限量，濃度40度100毫升馬祖高梁紀念酒，瓶身以馬祖南竿櫻花大道(中央大道)、勝天公園裡的勝天亭及大坵的梅花鹿為意象來設計，相當小巧可愛，凡遊客憑藉至馬祖機票或11月30日後船票，即可至馬祖南竿酒廠憑票領取(每人限領一份，送完為止)。另外，為服務遊客，在107年2月份一整月再增東引廠兌換區！而八八坑道除了具天然冷氣外，也別忘了尋找坑道內外都有變形金剛頭像！

三、入坑──尋坑道趣──





北海坑道搖櫓(圖連江縣交通旅遊局提供)馬祖的坑道大大小小不計其數，其中規模最大當屬在南竿的北海坑道，「井」字造型的坑道，不僅可以進行搖櫓，甚至還有機會聆聽坑道音樂會，其中也是4-9月中，更是感受藍眼淚不落空的地方！另外也別忘了鄰近的「大漢據點」，及其他像軍事坑道及軍事紀念館的戰地風情！四、追淚──藍眼淚馬祖藍眼淚(圖＼東莒船老大民宿＿鄭智新拍攝）每當四月至九月間，是馬祖旅遊的旺季，因為大家要到馬祖追淚，藍眼淚並不是天天會出現在同個地方，包括南竿、北竿、東引及莒光等鄉都有可能出現，因此有了追淚一詞！而要拍好藍眼淚，光圈、快門與ISO要又低又慢，最主要還必要有腳架！

五、大坵踏路尋鹿──梅花鹿





大坵梅花鹿（攝影＼洪書瑱）大坵梅花鹿（攝影＼洪書瑱）許多人並不知道馬祖可以追鹿趣，位於馬祖的大坵像日本奈良一樣可以在自由的天地間與鹿有近距離接觸，大坵面積約莫0.69平方公里，是全馬祖列島唯一沒有馬路及車子的小島，目前全島約莫有150頭左右梅花鹿！六、看燕鷗找神話之鳥鳳頭燕鷗與黑嘴端鳳頭燕鷗（攝影＼王建華）暑假期間7-8月間，到馬祖除了追尋藍眼淚外，不能錯過還有「神話之鳥」，在「馬祖列島燕鷗保護區」中，除了可以看到二三千隻鳳頭燕鷗外，甚至還能「見視」到被IUCN列為極危物種的神話之鳥──黑嘴端鳳頭燕鷗，而且從由全世界不到50隻的數量，到目前已有近百隻的記錄了！而馬祖當地政府等相關單位，近年來也都會在暑假期間推出「生態賞鷗暨海上看馬祖」等活動！

七、號稱「馬祖地中海」──芹壁





芹壁（攝影＼洪書瑱）

芹壁，舊名「鏡港」，又稱「鏡澳」。名稱源自於村落澳口前有一突起的岩礁，因狀似一隻大海龜，居民稱它為「芹囝」，岩礁的四周海水清澈見底如鏡，因而稱為「鏡港」。由海面往陸地望去，村落好似鑲嵌於「芹囝」後方山壁上，故有「芹壁」之稱。而芹壁是馬祖閩東建築最具代表性的聚落，保存極為完整，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞！當地也有許多民宿，不妨在這住上一晚，除了觀賞閩東建築夜景外，甚至能聽濤、觀星！

八、東引見小希臘──





東湧燈塔（攝影＼高盈琦）東引是馬祖列島中最北也是最接近台灣的島嶼，其中東湧燈塔因聳立於海崖之腰，其建築為英格蘭風格還有雪白的塔身、白色圍牆及鑄鐵欄杆，故有小希臘之稱。另外，還有海現龍闕、安東坑道、一線天、烈女義坑等景點！

九、東西莒──無光害之旅





東莒島燈塔與星軌（圖＼東莒船老大民宿＿鄭智新拍攝）莒光二島位於馬祖列島南端，東西莒因為沒有光害，欣賞藍眼淚的熱門之處，甚至還能拍攝到星軌！其中相當值得前往，是一處退潮後就可以去撿海鮮的沙灘──福正沙灘，正是村民口中「我家冰箱在海邊」之所。另外，被列為國定二級古蹟的東莒島燈塔，也是離台灣最遠的國定古績，及大浦聚落、西莒青帆港、熾坪隴遺址等都是莒光必遊之景點！

十、食當地──感受當地美食





淡菜（攝影＼洪書瑱）瀨尿蝦（攝影＼洪書瑱）鼎邊糊（攝影＼洪書瑱）燕餃湯（攝影＼洪書瑱）繼光餅（攝影＼洪書瑱）地瓜餃冰（攝影＼洪書瑱）馬祖有許多特有的小吃文化，包括魚類海鮮、魚麵、紅糟、大(甜)、小(鹹)繼光餅、熱與冷的地瓜餃，亦可到傳統市場，品嚐當地人吃得早餐，如：燕餃湯或鼎邊糊、狗麵、「虫弟」餅等當地風味！

現在您不妨檢視一下，到過馬祖遊玩了嗎？若有，您是跑了「全馬」還是「半馬」呢？