卡達航空20週年 歐洲含稅20500元起旅遊經 (2017-11-15 15:17)
【旅遊經 謝筱華報導】
卡達航空歡慶20周年，正推出早鳥特惠票價。（圖片提供/卡達航空）
喜愛旅行或全球商旅的朋友們，又有好康早鳥特惠票囉！卡達航空歡慶20週年，盛大推出「秋葉紛飛早鳥機票」，即日起至11月20日前訂購飛歐洲機票最低可享NT＄20,500含稅價，旅遊日期可使用至2018年10月31日！
卡達航空獲Skytrax評等為「最佳航空公司」等多項殊榮。（圖片提供/卡達航空）
卡達航空指出，為歡慶20週年，特別在全球推出精彩促銷活動，回饋選擇卡達航空的乘客們，一同慶祝『與你同飛翔』的輝煌 20年。除了超值票價外，時間寶貴的國外旅遊也不需要再走回頭路，2017-2018卡達航空陸續新增了許多全新航點，可安排雙點進出計畫，不管是倫敦進、都柏林出；或巴黎進、尼斯出；布拉格進、布達佩斯出；馬德里進、巴塞隆納出；瑞典進、挪威出；芬蘭進、俄羅斯出，通通都可以，還適用台北/台中/台南。
卡達航空推出多個雙點進出航線，提供旅客便捷規劃旅程。（圖片提供/旅遊經）
目前，2017年卡達航空新航點有：都柏林（愛爾蘭）、尼斯（法國）、布拉格（捷克）、聖彼得堡（俄羅斯）、基輔（烏克蘭）...等等。2018年將新增：坎培拉（澳大利亞）、卡迪夫（英國）、里約（巴西），更多計畫中拓展的航點如：里斯本（葡萄牙）、馬拉加（西班牙）、米科諾斯島（希臘）。
卡達航空被網友譽為航空界梅爾史翠普，已經四連霸 Skytrax 獎項：「最佳航空公司」、「全球最佳商務艙」、「全球最佳頭等艙貴賓室」及「中東最佳航空公司」，快來預定五星級航空搭乘體驗，正規劃全球旅遊的朋友們，可上卡達航空官網查詢最新早鳥特惠票價。
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