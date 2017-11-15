離譜！韓女星遊歐洲開心騎石獅 未料被罵慘損壞古跡～光速刪照道歉！韓星網 (2017-11-15 11:58)
近日，韓國演員徐有晶的一張照片為她招來不少罵聲，因為這行為真的有點離譜啊......
徐有晶是1996年出道的女演員，參演過《星夢奇緣》、《我們的甲順》等電視劇。 11月13日她在IG上PO出兩張騎在石獅子上的照片，留言說：「都不知道1秒後會發生什麼，我就那樣爽快幹脆地騎上去了，還挨駡了。 我在發抖嗎，OMG。 」
照片中的徐有晶騎在一尊頗具年代感的石獅雕像上，笑容滿面、舉起一隻手比出V字。 據推測，拍攝地點位於義大利聖瑪律谷聖殿宗主教座堂附近。
另一張照片裡，周圍人向徐有晶投來異樣目光，其中一位似乎是管理人員，正在指出其行為不妥。
韓網友見到後簡直氣不打一處來：
隨後徐有晶刪除了照片，並PO文道歉：「今天我在SNS上PO出的照片，是我太輕率了。 應該每件事都慎重一些，但還是做出了輕率的舉動，對此正在進行真心反省。 我會更加留意，以後不會再發生這種事。 」
目前，徐有晶已把IG帳號轉為非公開。
其實，這不是韓國明星第一次被批評損壞文化遺產。 今年4月，芮呈和在全州市樹齡超過100年的「臥龍梅」拍了一張合照，然而她越過保護圍欄，一首拿著折下的花枝、一手撫摸樹上的花朵，行為引起網友指責。
不過，經紀公司隨後表示「花枝是拍攝道具，沒有損害古跡」。但還是承認翻越圍欄的行為不妥。
5月，Sulli去墨西哥旅遊，在瑪雅文明古城奇琴伊察時，也越過保護圍欄拍了一張認證照。
很多明星會在SNS公開各種認證照、跟粉絲進行交流，也吸引大眾關注。 不過，會招來負面關注的行為，希望還是少一些為妙啊~
（圖源：徐有晶、藝正花、Sulli IG）
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