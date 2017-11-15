在出道曲《Energetic》中，尹智聖只有約4秒左右，這次也是，難怪粉絲們會不開心～



Wanna One在11月13日發行出道專輯的重新包裝版《1-1=0'（Nothing Without You）》，主打歌《Beautiful》成員Part分配不均又引發了爭議，隊長尹智聖在這歌曲中只有約4秒的部分，在之前的《Energetic》中也是只有約4秒。





粉絲們也紛紛表示：「沒有針對其他成員，只想要下一次公司能好好分配」、「兩次回歸就只有8秒鐘」、「11個人裡就他的Part最少，希望公司可以好好對他，給他一個展示歌聲的機會」。（有粉絲就列出了這次《Beautiful》中每個成員的時間）





另外，《Beautiful》Movie版本的MV，約8分鐘長的MV裡，姜丹尼爾與邕聖祐分別出現了1分25秒和1分2秒，而賴冠霖、河成雲、裴珍映和李大輝等成員的份量只有出現了2至4秒，一樣也引起許多粉絲的不滿，甚至到MV導演的SNS上留言。





對此，執導MV的龍一導演也發文回覆：「很抱歉，因為我的不足無法在MV中裝載更多成員的樣貌。在拍攝期間，看著那些即使只有微小份量但仍努力的成員們，我也受到了許多的感動，如果下次還有機會，我將會裝載更多成員的魅力與努力」。





而昨天出道100日的Wanna One也休假了一天，今天他們將會出席「Asia Artist Awards」的頒獎典禮。

