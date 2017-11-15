接連收到美國演出邀約的防彈少年團，昨日一踏上美國便受到熱烈歡迎。儼然是韓國之光的他們，如今也促成 Mnet 首度獨家直播《American Music Awards》！



作為美國三大音樂頒獎典禮之一的《American Music Awards》，將於韓國時間 20 日上午十點，在洛杉磯的微軟劇院隆重登場，而防彈少年團正式典禮史上首度邀請的韓國藝人。







為了韓國音樂史的新紀錄，曾多年直播《葛萊美獎》的 Mnet 再度取得獨家直播資格，將由金九拉、樂評人林鎮模（音譯）、口譯兼主持人安賢模接下主持大任，為轉播帶來更豐富的看點。



無論你是身在何處的 Army，都別忘了鎖定《American Music Awards》囉！



（照片來源：Big Hit Entertainment）

